39 maanden cel voor slapende dealer (53) uit Diepenbeek Birger Vandael

08 september 2020

14u38 0 Diepenbeek Toen agenten van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) in volle lockdown een 53-jarige man wilden controleren die in zijn wagen lag te slapen, botsten ze plots op een flinke vlaag van agressie. De man was niet alleen weerspannig, hij bleek ook heroïne te dealen. Dat levert hem een celstraf van 39 maanden op.

Buren hadden gezien hoe er voortdurend personen passeerden aan de wagen van de man, waarna ze vrij snel weer vertrokken. Toen de inspecteurs zich meldden, kregen ze geen heroïne toegestapt, wel een flinke duw en een autodeur. Het kwam tot een confrontatie waarbij de vijftiger in de tuin van een woning belandde en daar kon worden gearresteerd.

Al 22 veroordelingen

Tussen 1 mei 2018 en 4 april 2020 bleek de man als dealer actief te zijn geweest. Hij was in het bezit van 3.015 euro en in een sporttas zat ruim 150 gram heroïne. Hij was al dertien maal door een correctionele rechtbank of hof van beroep veroordeeld en negen maal door de politierechtbank.Bovendien stond hij op het moment van de feiten onder probatie.