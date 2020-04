#SAMENTEGENCORONA. Drone filmt warme boodschappen van inwoners Diepenbeek Emelie Wojcik

01 april 2020

20u46 0 Diepenbeek Nu we allemaal moeten binnenblijven voor de goede zaak, onze eigen gezondheid, willen wij van VTM Nieuws en HLN ook graag ons steentje bijdragen. Om te verbinden. Daarom sturen wij elke dag een drone de lucht in. Vandaag vloog hij over Diepenbeek.



De inwoners van Diepenbeek trommelden elkaar massaal via Facebook op om ervoor te zorgen dat de drone over hun gemeente zou vliegen. Toen het eenmaal zo ver was, kwamen ze met z’n allen even ‘uit hun kot’ om de aanstekelijke Limburgse warmte over te dragen aan de rest van Vlaanderen.

Op donderdag 2 april vliegt de drone over het Vlaams-Brabantse Gooik.