“Komend oudjaar blijf ik bij mijn hondje”: brandweerman trekt aan alarmbel inzake vuurwerk Marco Mariotti

12 december 2019

18u17 8 Diepenbeek De campagne van de brandweer ‘Ik knal zonder Vuurwerk’ moet de burgers wijzen op de gevaren van vuurwerk. “We wensen elkaar het allerbeste, en tien minuten later rukken we uit voor brandwonden en losgebroken paarden", vertelt brandweerman Rob Jans, die dit jaar bij zijn hondje blijft.

Een stoere brandweerman met een bang hondje in de armen. Het hoort bij de campagne van brandweer Vlaanderen en verwijst naar de gevaren van vuurwerk op oudjaar. Leed voor mens én dier. Op de foto staan niemand minder dan Rob Jans en zijn beagle Charlie uit Diepenbeek. “De campagne werd bedacht via Brandweer Vereniging Vlaanderen, maar met Zuid-West Limburg zijn we meteen op die kar gesprongen", vertelt Rob Jans.

Zijn carrière begon in 1987 en sindsdien zag hij héél wat veranderen. “Ik mag gerust zeggen dat ik het alsmaar erger heb zien worden. Vrienden en familie wensen elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar, en vaak is het tien minuten later al prijs. Brandwonden door vuurwerk, losgebroken dieren, alarmen die overal afgaan door luide knallen waardoor we nutteloos onderweg zijn. Hagen en struiken die in brand schieten door verdwaalde pijlen. Weinigen die er bij stilstaan, maar het leed is groter dan het plezier.”

Het gebeurt dat paarden zo hard panikeren dat ze hun nek breken Brandweerman adjudant, Rob Jans

“We kennen genoeg voorbeelden van mensen wiens kledij in brand schoot of het vuurwerk in de hand ontplofte. Eigenlijk allemaal ongevallen die op zo’n avond niet hadden moeten gebeuren.” Ook zijn hondje Charlie heeft schrik van vuurwerk. “En nochtans kan hij veel verdragen: wagens die tuten, allemaal geen probleem. Maar vuurwerk, nee. Het gebeurt dat paarden zo in paniek slaan, dat ze hun nek breken of dat honden ver weg lopen.”

Gemeente verantwoordelijk

Wettelijk is het verboden in ons land om vuurwerk af te steken. Nochtans maken heel wat gemeentebesturen een uitzondering tussen 23 uur en 1 uur ‘s nachts. “Eigenlijk onbegrijpelijk dat je dan wél eventjes gevaarlijke dingen mag doen. We zijn zeker niet tégen vuurwerk, maar vinden dat de gemeente zoiets moet organiseren. Centraliseren op één plek waar je alles onder controle hebt en de veiligheid primeert. Eén moment waar ook nog eens veel mensen samen zijn. Kan gezellig zijn.”

Positief is dat het aantal zware verkeersongevallen met oudjaar is gedaald doorheen de jaren. “We willen als brandweer niet zélf plots de wet bepalen, maar mensen doen nadenken. Let alsjeblieft op. Natuurlijk heeft niet iedereen huisdieren, maar hou rekening met elkaar.”

En wat met Charlie komend oudjaar? “Dan ben ik dicht bij hem, want ik ben dit oudjaar niet van dienst. Ik zit dan thuis bij de familie, maar mijn collega’s zullen met volle goesting eropuit gaan. Hopelijk voor geen énkel ongeval inzake vuurwerk. En hopen dat Charlie ook niet te veel schrik moet hebben dit jaar."

Meer info via www.ikknalzondervuurwerk.be.