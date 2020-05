“Ik ben zó bang om dingen aan te raken”, markt Diepenbeek gaat als eerste in Limburg van start Marco Mariotti

18 mei 2020

13u00 1 Diepenbeek De eerste markt in Limburg ging vandaag weer van start. Diepenbeek beet de spits af en de marktkramers klonken in het algemeen tevreden. “Er meer volk dan gedacht, maar vooral de oudere mensen moeten voorzichtiger zijn”, zegt marktkraamster Mia Surinx.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Iedereen heeft ons gemist, niet waar madam.” Marktkramer Juul van Welroy Fruit uit Wellen koopt bakjes et aardbeien bij de vleet. “Ik heb er zelfs moeten laten bijbrengen, het is echt een succes." Meer dan twee maanden moesten marktkramers hun kraam op stal houden. De opluchting is dan ook groot.

“Een mondmasker dragen zie ik niet zitten, ik krijg daar geen lucht mee”, zegt Juul. “Maar deze plastic spatmasker dient ook goed. De klant ziet én verstaat je beter. En geef toe, ik ben nog steeds een schoon ventje hé?”

De opluchting is ook hoorbaar bij de marktbezoekers, zoals Louisa uit Diepenbeek. De 81-jarige vrouw woont in het centrum van Diepenbeek en zal meer dan twee maanden binnen. “Mijn kinderen zijn zeer bezorgd en willen niet dat ik de woning verlaat", vertelt ze.

“Ze doen inkopen voor mij en dat is heel lief. Maar het binnen zitten is zwaar na 2,5 maand. We wonen hier in het centrum en van op ons appartement hebben we wel een overzicht over de stad, maar ik wilde nu graag zelf buiten komen. Ik draag een mondmasker, ben voorzichtig en zodra ik thuis kom was ik meteen mijn handen. Ik heb ze hier ook al ontsmet met gel."

Louisa kwam naar de markt voor een brood én planten. En verkoper Jos Cuppens van ‘Jasmijn’ ziet haar graag komen. “En ook wij zien heel wat klanten komen voor bloemen en planten. We hadden de vrachtwagen volgeladen en kwamen met zeer lage verwachtingen. Ja, de mensen betalen alleen met cash geld, maar je kan moeilijk na elke betaling je handen ontsmetten. Ik heb dat nu een vijftal keer gedaan, elk uur een keertje. Verder dragen we allemaal mondmaskers.”

Ook de moeder van Jos kwam even helpen met planten verkopen, maar is wel bang. “Ik help graag, maar heb zo’n schrik om iets aan te raken. Ik heb zelfs mijn sandwichen voor tijdens de pauze in aluminiumfolie ingewikkeld zodat ik ze zéker niet aanraak.”

Ouderen niet alert

Later deze week gaan ook de markten van Lanaken en Bilzen open. “En daar kan ik gelukkig ook heen om kleren te verkopen”, zegt Mia Surinx. “Dat zijn in totaal toch al drie van de zes markten die ik kan doen. Vandaag had ik tien klanten die meerdere dingen kochten. Ik had erger verwacht, maar velen hebben natuurlijk ook twee maanden niets meer kunnen kopen. De oudere mensen houden wel weinig afstand en sommigen dragen zelfs geen maskers. Ze zijn er precies minder mee bezig."