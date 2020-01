Deze vijf mocktails helpen je op het alcoholvrije pad blijven tijdens Tournée Minérale Kristof Pieters

11u29 16 Een maand lang geen druppel alcohol aanraken. Tijdens ‘Tournée Minérale’ in februari gaan heel wat mensen opnieuw deze uitdaging aan. Op een feestje kan het voor sommige wel eens moeilijk worden om toch niet naar een glas alcohol te grijpen. Er zijn echter een aantal goede alternatieven voor wie niet telkens een fruitsapje of cola wil drinken. Marie Claessen van de Mocktailclub geeft ons vijf recepten mee om het thuis te proberen en op het alcoholvrije pad te blijven.

* De Tournée Minérale Mocktail 2020

Voor het 4de jaar op rij heeft Marie de officiële Tournée Minérale Mocktail samengesteld. Dit jaar koos ze voor een verrassende combinatie van rabarber en venkel. De venkel zorgt voor een frisse anijsachtige smaak.

Ingrediënten: 2 stengels rabarber (200 gr), 900 ml water, 100 gr ongeraffineerde rietsuiker, 3 citroenen, 1 venkel (250 gr), snuifje zout, snuifje peper, 1 el honing

Tip: Koop mooie rode stengels rabarber om een frisse roze mocktail te bekomen.

Aan de slag:

1. Snijd rabarber in schijfjes van 1 cm. Verhit 500 ml water op het vuur en voeg hier rabarber, rietsuiker en honing aan toe. Kruid af met een snuifje peper en zout. Laat dit 10 minuutjes pruttelen tot moes.

2. Pers 3 citroenen.

3. Snijd de venkel in grove stukken, gebruik hiervoor enkel het witte gedeelte. Mix of blend deze fijn met 400 ml water.

4. Zeef de rabarbermoes en venkelsap door een fijne zeef en voeg ze samen.

5. Voeg het citroensap hieraan toe en meng goed.

6. Vul een feestelijk glas met ijsblokjes. Serveer de mocktail in het glas en werk af met een rabarberkrul en een groen takje van de venkel.

* Rose iced tea

Een iced tea maar dan nét iets anders? Dan is deze mocktail ideaal. Meestal zijn iced tea’s aan de zoete kant maar bij deze mocktail gaan we de bloemige smaken opzoeken. Je maakt hem best enkele uurtjes op voorhand, zodat je van een ijskoud mocktailtje kan genieten.

Ingrediënten: 2 tl groene earl grey thee, 1 tl gedroogde lavendel, 2 tl rozenwater, enkele rozenblaadjes, 2 el vanillesuiker of vanille extract, 1l water, 300 ml melk

Aan de slag:

1. Verhit het water in een kookpot en laat het net niet koken. Zet het vuur af en voeg de thee, de lavendel en de vanille toe. Laat dit een 3 à 5 tal minuutjes trekken naar smaak en zeef het daarna. De thee mag nu afkoelen in de koelkast. Wanneer het afgekoeld is, voeg je het rozenwater toe.

2. Vul het glas met 2 scheppen crushed ice. Voeg de thee toe. Klop de melk op met een melkschuimer en schep deze op de thee.

3. Garneer met enkele rozenblaadjes.

* Cranberry & Pink Pepper

In heel wat mocktails/cocktails wordt er gewerkt met eiwit om ze te voorzien van een mooi schuimlaagje. Dat kan melk ook! In deze mocktail wordt gewerkt met veenbessen, deze ken je vooral van het kerstdiner maar ze zijn ook lekker in een mocktail. Om het geheel wat pit te geven gebruiken we heel wat verwarmende specerijen.

Ingrediënten: 150 ml water, 40 gram veenbessen, 1 snuifje nootmuskaat, 1 eetlepel roze peperbessen, kaneelstokje (1cm), 1,5 eetlepel agavesiroop, 15 ml melk

Aan de slag:

1. Kneus de roze peperbessen met een vijzel.

2. Kook alle ingredienten samen gedurende 10 mintuutjes. Zeef het geheel en duw met een lepel al het overige sap uit de bessen zodat je een droge koek overhoudt

3. Vul een leuk glas voor 1/3 met ijs. Schenk de mocktail in en schuim de melk op met een melkschuimer of met een garde. Garneer met roze peperbessen en enkele veenbessen op een prikker

Tip: Heel wat espresso apparaten hebben ook melkschuimfunctie, deze kan je ook prima gebruiken

* Grapefruit & Rosemary

De perfecte mocktail voor elk uur van de dag! Deze eenvoudige mocktail maak je in een handomdraai. De combinatie van vruchten en kruiden is vaak een goed idee om de mocktail een aparte, wat bittere toets te geven.

Ingrediënten: 40 cl vers pompelmoessap, 20 cl water, 40 cl bruiswater, 20 gram rietsuiker, 8 takjes rozemarijn, crushed ice

Aan de slag:

1. Verhit het water in een kleine kookpot en voeg de rietsuiker toe. Zodra de suiker opgelost is voeg je 4 rozemarijntakjes toe en haal je de kookpot van het vuur. Laat de siroop afkoelen.

2. Vul het glas met 2 scheppen crushed ice.

3. Voeg 4 eetlepels van de rozemarijnsiroop toe (de overshot kan je makkelijk enkele dagen bewaren in de koelkast)

4. Voeg 10 cl pompelmoessap toe

5. Vul aan met 10 cl bruisend water

* De Tournée Minérale Mocktail 2019

Voor de editie van Tournée Minérale van vorig jaar stelde Marie een frisse mocktail samen op basis van thee, met een pikante toets en een zomers vleugje citroengras.

Ingrediënten: 4 theelepels losse earl grey thee, 4 stengels citroengras, 4 eetlepels ahornsiroop, 1 eetlepel ongeraffineerde rietsuiker, 1 cm rode chilipeper, 1 groene jalapeneo, 120 ml bergamot (2st) of limoensap (4st), 60 cl water, ijsblokjes

Aan de slag:

1. Zet de earl grey thee met 30 ml water en laat afkoelen

2. Verhit 30 ml water op het vuur en laat het zachtjes pruttelen.

3. Snijd het onderste gedeelte van het citroengras fijn en voeg dit toe aan het water. Voeg de chilipeper, de ahornsiroop en de ongeraffineerde rietsuiker toe aan de siroop.

4. Rasp 1 eetlepel zeste van de bergamot en voeg dit ook toe aan de siroop. Laat 20 minuutjes trekken en zeef daarna.Pers de bergamot.

5. Vul een shaker of confituurpot met ijs. Voeg 75 ml earl grey thee, 75 ml citroengras siroop en 30 ml bergamotsap toe en shake.

6. Vul een leuk glas met ijs en zeef de mocktail in het glas.

7. Werkt af met een limoenschijfje, citroengras en schijfjes groene jalapeneo

Meer over The Mocktail Club:

Marie & Kaat Claessen, twee zussen uit Kruibeke, zijn de oprichters van The Mocktail Club. Rond haar 18e werd Marie intolerant voor alcohol. Een klein drama voor iemand die net het nachtleven had ontdekt. Waar ze zich aan stoorde was het beperkt aantal goede alternatieven voor alcoholische

drankjes. “Op elke receptie wordt er goed bedoeld een glaasje fruitsap in jouw handen geduwd. Op café krijg je een colaatje en met wat geluk krijg je er een ijsblokje en een citroentje bij. Daar wou ik wat aan veranderen”, klinkt het bij Marie. Zelf is ze geen grote fan van frisdranken en wou ze iets gezonder, origineler en feestelijker brengen.

Haar zus Kaat stapte mee aan boord en samen bouwden ze The Mocktail Club verder uit. Hun mocktails worden in een eigen atelier bereid met verse vruchten en kruiden. Ze werken uitsluitend met natuurlijke ingrediënten en ongeraffineerde suikers. Kleur & smaakstoffen en gekke E-nummers vind je in hun producten niet terug. Momenteel kan je hun mocktails in heel wat horecazaken proeven, waaronder enkele sterrenzaken. Wie geen keukenprins(es) is, kan trouwens alle bovengenoemde mocktails ook bestellen via hun webshop.

Info: http://www.themocktailclub.com