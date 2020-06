De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Deze negen boeken uit De Kringwinkel zijn dé summer reads volgens influencer Paulien Riemis Aangeboden door De Kringwinkel

04 juni 2020

08u00 0 Normaal is de zomer van model en blogster Paulien Riemis overgoten met muziek. Samen met haar vriend Daan Schepers, muzikant bij o.a. Bazart, trekt ze van festival naar festival. Nu die plannen gecanceld zijn, heeft Paulien tijd voor een andere grote hobby: lezen. Als tweedehands liefhebber dook ze in het boekenaanbod van De Kringwinkel, waar ze acht pareltjes uit viste om de komende vakantie zoet mee te zijn.

De cocktailbar. Het handboek voor de cocktailliefhebber (Dan Jones) - € 1,50

“Ik heb me deze vakantie voorgenomen om zelf lekkere cocktails te leren maken. Daarvoor heb ik ‘De Cocktailbar’ in huis gehaald. De recepten van alle klassiekers staan erin, inclusief mijn favoriete cocktail moscow mule.”

Het Grote Chinese kookboek (Jillian Stewart) - € 1,50

“Ik ben niet zo’n held in de keuken. Als ik me voorneem om Aziatisch te koken, kom ik nooit verder dan een wok of een loempia. In ‘Het Grote Chinese kookboek’ staan nog een hele hoop andere Chinese gerechten, die ik deze zomer graag eens zou proberen. Het is een boek uit de nineties, dat zie je meteen aan de foto’s die een beetje gedateerd zijn. Maar dat doet niets af aan de smaak. Laat dat exotische vakantiegevoel maar komen.”

Waarom katten schilderen. Een verhandeling over de esthetica van katten (Heather Busch & Burton Silver) - € 1,50

“Wist je dat ook katten kunnen schilderen? Ik ontdekte het toen ik dit boek tegenkwam: 96 pagina’s over katten die schilderijen maken. Eigenlijk is het een serieus boek, maar ik vind het hilarisch. Blijkbaar worden sommige van die kunstwerken geveild voor vele duizenden dollars. Bizar, toch? Zelf heb ik ook een kat, Pjotr. De komende maanden ga ik erg genieten van zijn gezelschap. Al weet ik niet of dat wederzijds is. Hij vindt het wat vreemd dat wij tegenwoordig zo vaak thuis zijn en zondert zich opvallend vaak af.”

Lees verder onder de foto.

De Delta Deceptie (Dan Brown) - € 2,50

“De boeken van Dan Brown zijn de ultieme guilty pleasure. Je kan je er lekker in verliezen, zonder te veel te moeten nadenken. Ideale zwembadlectuur, eigenlijk. ‘De Delta Deceptie’ had ik nog niet gelezen. Dus toen ik het zag liggen in De Kringwinkel, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik heb weliswaar geen zwembad, maar we hebben onlangs wel ons terras volledig vernieuwd. Ik kijk er al naar uit om me daar met het boek te installeren.”

Studio Pottery (Oliver Watson) - € 2,50

“Een ander werk dat meteen mijn aandacht trok, was ‘Studio Pottery’. Het is een koffietafelboek over Britse keramiek uit de twintigste eeuw. Ik ben zelf een grote fan van keramiek, ik heb zoveel vazen, potjes en beeldjes dat er haast geen plaats meer is om ze neer te zetten. Een echte kenner ben ik niet, ik koop gewoon wat ik mooi vind. Maar wel altijd in een tweedehandswinkel, dan is de kans groter dat je een uniek stuk op de kop tikt. Het boek vormt niet alleen een mooie aanvulling op mijn collectie, zo kom ik er ook wat meer over te weten.”

Evenwichtig wonen. Holistisch leven met feng shui (Joanna Trevelyan) - € 1,50

“Ik geniet ervan om regelmatig mijn interieur te veranderen. Feng shui is een filosofie die stelt dat je je huis zo kan inrichten, dat het je rust, harmonie en inspiratie schenkt. Of ik daar echt in geloof, weet ik niet. Maar de tips in het boek, onder andere over de richting waarin je jouw meubelen moet plaatsen ten opzichte van de deuren en ramen, lijken me wel de moeite om eens te proberen. Je weet nooit, toch?”

Lees verder onder de foto

De mooiste meesterwerken van Gauguin (Geeske Bouman) - € 1,50

“Gauguin zijn schilderijen hangen verspreid over de hele wereld. Het is dus onbegonnen werk om ze allemaal te bezichtigen, zeker in deze coronatijden. In dit boek zijn alle belangrijkste werken gebundeld, met telkens een pagina uitleg erbij. Niet lang, wel toegankelijk. Zo krijg je thuis toch je portie cultuur binnen.”

National Geographic Magazine - € 1,50

“Deze zomer ga ik me zeker ook verdiepen in enkele nummers van National Geographic. Om het reisgevoel op te roepen en inspiratie op te doen voor na de lockdown, maar ook gewoon om bij te leren. Want er staan niet uitsluitend reisreportages in. Het mooiste aan die magazines is dat ze heel lang actueel blijven. Een editie uit 2015 is vandaag nog steeds interessant, dankzij onderwerpen als medicinale cannabis en reizen in Nepal.”

Lees verder onder de foto

Ben jij net zoals Paulien ook op zoek naar toffe zomerlectuur? Sla je slag in De Kringwinkel in jouw buurt. Het aanbod is verrassend, duurzaam en lief voor de portemonnee. De prijzen variëren van 25 cent voor kinderboekjes en pockets tot 20 euro voor luxueuze koffietafelboeken.