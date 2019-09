Streekproduct Gesponsorde inhoud Deze herfst eten we lekker Vlaams. Onze favoriet van de maand: de grotchampignon uit Riemst Aangeboden door Streekproduct.be

19 september 2019

14u00 0 Geen groente zo herfstig als de champignon. Simpelweg lekker op een toast, verrassend in de soep of feestelijk bij een sappig stukje vlees. Heb je de grotchampignon van Riemst al eens geproefd? Deze unieke variant valt extra op dankzij zijn intense kastanjesmaak en stevige structuur.

Ah bon… un champignon!

Het was een Franse tuinman die eind achttiende eeuw ontdekte dat champignons bijzonder goed gedijen in oude steengroeven. De reden? De constante, vrij lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Ideaal dus voor de champignonteelt. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam ook in ons land de interesse op gang. Vandaag worden zowel ondergronds als bovengronds champignons gekweekt.

Hoe kweekt men?

De grotchampignon wordt in een grot op gepasteuriseerde compost van paarden- en kippenmest met stro gekweekt. Hierop wordt het champignonbroed van de bruine en witte champignon geënt. Is de zwamvlok voldoende gegroeid, dan wordt het bedekt met een laagje veengrond gemengd met fijne mergel. Vanaf dan nemen de champignons wekenlang (tot zelfs twee maanden) de tijd om te groeien.

Wist je dat…

… de grotchampignonkweker een uitstervend beroep is? In ons land zijn er maar twee traditionele, ondergrondse kwekerijen meer, in Riemst en in Luik. Niet zo vreemd natuurlijk: het is een behoorlijk veeleisend beroep. De meeste Belgische kwekerijen maken dan ook gebruik van bovengrondse, klimaatgestuurde kweekcellen.

Handle with care

Oogsten doe je met de hand: de boer geeft een zachte draai aan de champignon, zodat de voet mee loskomt. Arbeidsintensief dus, maar zonder deze zachtaardige oogstmethode zou je je champignons niet zo lang kunnen bewaren.

De groene grot

De grotten hebben een constante temperatuur en dat heeft een groot ecologisch voordeel: de kweekruimten moeten niet verwarmd of gekoeld worden.

Hoe smaakt het?

De delicate grotchampignons uit Riemst hebben een uitgesproken kastanjesmaak die heerlijk matcht met je herfst- en wintergerechten. Doordat ze ondergronds groeien en daar hun tijd voor nemen, hebben ze niet alleen een intensere smaak maar ook een vastere structuur. Daardoor verliezen ze tijdens het bakken minder vocht en krimpen ze nauwelijks.

3 x lekker met champignons

• een hartig soepje

• een boterham boordevol herfst

• feest op je bord

Fan van streekproducten!

Tenminste, dat is de bedoeling: Vlaanderen telt talloze traditionele streekproducten die het verdienen om regelmatig op ons bord te belanden. Met het streeklabel willen we deze streekproducten helpen promoten: niet alleen worden ze zo herkenbaar voor de klant, de producent wordt op deze manier ook beloond met een erkenning. Zo’n label moet je dan ook verdienen, want een product moet aan heel wat criteria voldoen. Zo weet je dat je met een streekproduct ook écht kwaliteit in huis haalt…

