Zwemvijver Boekenberg ontruimd na vondst verdachte substantie Jonathan Bernaerts

12 juli 2019

11u28 7 Deurne Aan de zwemvijver in het Boekenbergpark in Deurne zijn gisteren zwemmers geëvacueerd na de vondst van een verdachte substantie. Uit analyse is vrijdagmiddag gebleken dat het om een onschadelijk product ging. De zwemvijver gaat deze middag weer open.

Tijdens een controlerondje vond een medewerker gisterenmiddag drie zakjes met een vreemde substantie in het water. Het personeel van de zwemvijver nam het zekere voor het onzekere en besliste om een twintigtal bezoekers preventief te evacueren. De politie, brandweer en de milieuwacht van de stad Antwerpen kwamen ook ter plaatse en beslisten om de zwemvijver de hele dag dicht te houden.

Intussen zijn analyses op het verdachte goedje gebeurd. “Blijkbaar heeft iemand een product dat wordt gebruikt bij de bestrijding van algen in het water gekieperd”, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen. “Er is geen gevaar voor de gezondheid en dus kan de zwemvijver deze middag de deuren openen.”

Het product mag dan wel onschadelijk zijn, de politie is toch een onderzoek begonnen. Sluikstoreten is immers verboden en strafbaar. “Er is een proces-verbaal opgesteld en er zijn camerabeelden opgevraagd”, bevestigt politiewoordvoerder Willem Migom.

Volgens omwonenden zou op de camerabeelden een vrouw te zien zijn die nylonkousen met daarin het goedje in het water gooit. Die informatie willen of kunnen de autoriteiten niet bevestigen.

De zwemvijver in het Boekenbergpark in Deurne is een van de twee openluchtbaden die Antwerpen telt. Het is een ecologische zwemvijver. Planten zuiveren het water op een natuurlijke manier, waardoor het zwembad geen chemicaliën bevat.

