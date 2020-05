Zwanenkuikens stelen de show in het Rivierenhof CVDP

19 mei 2020

18u37 0 Deurne In het Rivierenhof hebben twee zwanen kleintjes gekregen. De schattige kuikentjes stonden de voorbije week in het middelpunt van de belangstelling.

Een zwanenpaar bouwde een nest aan de visvijver en het ander paar koos voor de bootjesvijver. De groenwerkers plaatsten er een houten hek rond voor bescherming. “Gisterennacht kwamen de laatste eitjes uit”, vertelt een van de parkwachters. “De ene zwaan kreeg twee kuikens en de andere vier, hoewel ik vandaag hoorde van bezoekers dat het er nog maar drie zijn. Ik wilde zelf gaan kijken maar omdat het mannetje heel verdedigend is, heb ik ze maar met rust gelaten. Het is belangrijk dat bezoekers niet te dicht in hun buurt komen zodat ze in alle rust kunnen opgroeien.”