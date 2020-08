Zomerfestival Take Care start volgende week opnieuw op Sander Bral

18u11 2 Deurne Hoezee. De stem van de cultuur- en eventsector die de laatste dagen alsmaar luider en luider klinkt, wordt dan toch een beetje gehoord. Hoezee. De stem van de cultuur- en eventsector die de laatste dagen alsmaar luider en luider klinkt, wordt dan toch een beetje gehoord. Gouverneur Cathy Berx maakte evenementen tot tweehonderd personen in heel de provincie weer mogelijk . Bij zomerfestival Take Care moeten ze daar geen twee keer over nadenken. “Wij starten volgende week opnieuw.”

OLT Rivierenhof in elkaar steken, weer opdoeken, met het alternatieve Take Care komen in samenwerking met De Studio, Trix, CC Deurne en Cinema Rix, de capaciteit opschalen, terug annuleren en nú toch weer herrijzen, hetzij met beperkte capaciteit. Arenberg en OLT-directeur Milan Rutten noemt het zelf de ene slechte sequel na de andere maar was in tegenstelling tot de Antwerpse cafébazen wel goed op de hoogte van wat er woensdag op de provinciale persconferentie verkondigd zou worden.

“We staan in goed contact met overheden en de gouverneur liet vorige week wel blijken dat er terug een versoepeling zou komen voor onze sector”, legt Rutten uit. “Een logische keuze ook, de culturele sector bewijst al sinds begin juli dat het perfect mogelijk is om coronaveilige evenementen te organiseren. Om één of andere niet verklaarbare reden hebben we twee weken geleden dan toch alles terug moeten annuleren. Het was opnieuw wachten op het zoveelste startschot. Dat is nu gegeven dus wij kunnen er terug voor gaan.”

De provincie Antwerpen valt nu terug op de meest recente federale regels waardoor de capaciteit van Take Care teruggeschroefd wordt van vierhonderd naar tweehonderd personen. “Dat is eigenlijk de enige verandering want de protocolgids voor evenementen volgden wij sowieso al”, gaat Rutten verder.

Kleurcodes

“Of wij schrik hebben binnen één of twee weken terug alles af te moeten blazen? Er moet nu een duidelijk kader komen voor onze sector van wat er nog mag als de coronacurves stijgen of dalen. Een soort van kleurcodes zoals bij de scholen, zodat we daar op voorhand op kunnen anticiperen. Als je op tijd kan inspelen op stijgende of dalende cijfers, nemen wij vrede met bepaalde maatregelen.”

Charlotte Adigéry

Het programma dat OLT, Arenberg, De Studio, Trix, CC Deurne en Cinema Rix in elkaar hadden gebokst werd twee weken geleden opnieuw geannuleerd. “Het is nu puzzelen om te zien wie er toch nog kan komen de volgende weken. Stef Kamil Carlens en Jef Neve met zijn ochtendglorenconcert, dat wel verlaat zal moeten worden door de nachtklok, hebben zich al geëngageerd om toch nog op te treden. Charlotte Adigéry, wiens concert vorige week in het water viel, krijgt een nieuwe datum eind augustus.”

Take Care gaat terug van start op woensdag 19 augustus. Het volledige programma wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Lees hier hoe andere cultuurhuizen uit het Antwerpse reageren. Lees hier alles over muziek in Antwerpen.