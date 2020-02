Zomer start vroeger dit jaar: OLT Rivierenhof opent deuren al op 14 juni ADA

27 februari 2020

11u47 0 Deurne Wanneer het OLT Rivierenhof de deuren openzet, dan weet je dat de zomer echt van start kan gaan. En dus is er goed nieuws, want de zomer start dit jaar vroeger dan andere jaren. Op zondag 14 juni opent DJ Shadow het OLT al. Het programma verwelkomt daarnaast ook nog enkele internationale toppers.

OLT Rivierenhof start een pak vroeger deze zomer, want DJ Shadow opent op zondag 14 juni het nieuwe festivalseizoen. Het OLT verwelkomt dit jaar ook enkele internationale klasbakken. Op 21 juni brengt de 70-jarige singer-songwriter en gitaargoeroe Richard Thompson een intiem soloconcert. Jazzlegende Herbie Hancock viert dit jaar zijn 80e verjaardag en speelt een exclusieve set op 5 augustus. Groundation is de absolute Amerikaanse vaandeldrager van rootsregggae, de negenkoppige band brengt jazzy blazers, krachtige solo’s en soulvolle vocals naar ons magische OLT op 16 juli. John Prine moest noodgedwongen zijn show in De Roma aflassen, op 26 augustus speelt de legendarische Grammy-winnaar na 15 jaar eindelijk op Belgische bodem.

West-Vlaanderen boven deze keer, met Het Zesde Metaal en Brihang. Damien Jurado, songsmid uit Seattle, laat zijn indie-pareltjes op ons los op dezelfde avond als Het Zesde Metaal (15 juli). Brihang brengt wervelwind en bijzondere rapper Typhoon mee op 13 augustus.

Deze zomer wordt er eveneens heel wat afgelachen. Hans Teeuwen staat op 22 en 23 augustus in OLT met zijn gloednieuwe show Nou Lekker Dan. Ook Vlaamse topcomedian Bart Cannaerts doet er nog een extra show bij op 2 juli, aangezien zijn eerste voorstelling op 5 juli razendsnel uitverkocht was. Muziek voor groot en klein en tevens vaste waarde in de zomer: Kapitein Winokio, Mevrouw De Poes en de matrozen brengen heerlijke zomerliedjes op 27 juni!

Ticketverkoop start op vrijdag 28 februari om 12:30 via www.oltrivierenhof.be of 03 202 46 46.