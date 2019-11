Zeven sluikstorters betrapt via camerabewaking Sander Bral

26 november 2019

14u30 0

Het politiewijkteam van de Unolaan zette maandag een gecoördineerde actie op poten waarvoor ze allerhande overlast aan de hand van camera’s trachtten vast te stellen. Zo konden zeven personen betrapt worden tijdens het sluikstorten. Ze kregen allen een GAS-pv. Er werd ook iemand opgemerkt die nog een bevel tot gevangenneming open had staan. Verder werden, los van het cameratoezicht, nog 32 verkeersovertredingen vastgesteld. Zeventien daarvan voor het gsm’en tijdens het rijden. Eén iemand had geen rijbewijs op zak. Tot slot werd nog een bestuurder staande gehouden omdat hij in het bijzijn van een kindje aan het roken was in de auto.