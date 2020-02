Zaakvoerder bouwfirma onderneemt strafexpeditie tegen ‘uitgebuite’ werknemers: tot twee jaar cel geëist BJS

24 februari 2020

15u42 0 Deurne De Antwerpse rechtbank heeft zich maandag gebogen over de zaak van een gewelddadige vechtpartij uit 2017. Drie mannen drongen toen een appartement in Deurne binnen en takelden enkele bewoners zwaar toe. De procureur eist tot twee jaar cel.

De feiten dateren al van de zomer van 2017 en kaderen in een conflict tussen de werknemers en de zaakvoerders van een bouwfirma. “Mijn cliënten zijn Roemeense bouwvakkers die werden uitgebuit door de zaakvoerder van de bouwfirma”, lichtte de advocaat van de slachtoffers toe. “Ze moesten tot zestig uur per week werken, tegen een absoluut minimumloon. Hun verblijf was eveneens mensonwaardig. Met z’n achten verbleven ze op een piepklein appartement.”

Bij de bouwvakkers – ze behoren tot dezelfde Roemeense familie – groeide stilaan het besef dat ze hun penibele situatie niet langer hoefden te pikken. “Ze kwamen in opstand en begonnen een correcte loon te eisen. Tot groot ongenoegen van de zaakvoerder natuurlijk”, aldus de advocaat van de burgerlijke partijen nog.

Driest dieptepunt

In de nacht van 18 op 19 juli 2017 bereikte het conflict tussen de twee partijen een driest dieptepunt. De zaakvoerder en twee kompanen drongen die nacht, gewapend met een pistool en een basebalknuppel, het appartement van hun werknemers in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne binnen.

Volgens het openbaar ministerie vielen ze vrijwel meteen verschillende bewoners aan. De tol was zwaar. Bij het gevecht liep een ouder slachtoffer een zware hoofdwonde op. De zoon van de man had verwondingen over het hele lichaam en moest met spoed naar het ziekenhuis. Twee andere bewoners slaagden erin om het pand te ontvluchten. De politie vond de ene man terug in de tuin. De andere man werd, volledig bebloed, enkele straten verderop, in de Leeuwlantstraat, teruggevonden.

‘Strafexpeditie’

Het openbaar ministerie vond het bewezen dat de zaakvoerder en twee kompanen een ‘strafexpeditie’ hadden ondernomen en daarbij buitensporig geweld hadden gebruikt. De procureur vorderde voor de drie mannen celstraffen van twee jaar en 20 maanden cel.

De beklaagden willen de vrijspraak. Volgens hun advocaat is er inderdaad een vechtpartij geweest, maar is het hoogst onduidelijk wie daarbij welke rol heeft gespeeld.

Vonnis op 24 maart.