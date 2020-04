Woonwagenbewoners mogen dan toch blijven: Europese wet beschermt gemeenschap ADA

03 april 2020

18u14 0 Deurne De woonwagenbewoners in Deurne mogen dan toch blijven. Het schepencollege trekt de beslissing om het park te sluiten in omdat een Europese rechtspraak woonwagenbewoners beschermt. De stad zal nu bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het woonwagenpark.

Opluchting alom in het woonwagenpark in Deurne. Zij moeten dan toch niet verhuizen tegen 2023. Het Antwerpse schepencollege heeft die beslissing ingetrokken omdat een Europese rechtspraak woonwagenbewoners beschermt.

“Wij zijn natuurlijk heel tevreden met dit nieuws”, vertelt bewoonster Maica. “Maar we blijven wel voorzichtig. Onze eerste prioriteit was natuurlijk hier te mogen blijven maar nu wachten we af wat het stadsbestuur met het domein van plan is en hoe ze ons zien in het grote project Park Groot Schijn. Wij hopen dat de belofte die ze al jaren maken dat ze ons terrein gaan renoveren nu ook waar maken.”

Welke plannen de stad heeft, daar is het nu nog te vroeg voor om een antwoord te formuleren. “Vandaag is enkel en alleen beslist dat we het ingetrokken pad van een gedwongen verhuis verlaten. Er is een Europese wet die wij erkenen en die deze mensen beschermt. Niemand heeft iets een juridische slag, niet die mensen, niet de stad”, vertelt Michael Lescroart, woordvoerder van schepen Fons Duchateau.

Het is wel de bedoeling dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van het woonwagenpark. Dat kan gaan van een alternatieve locatie tot een renovatie van het park. “We keren nu terug naar de tekentafel en zullen opnieuw beginnen. Dat is het enige wat er vandaag met zekerheid is beslist”, aldus Lescroart.

In februari werden de bewoners op de hoogte gebracht dat het woonwagenpark niet langer paste in de plannen van het park en dat de bewoners drie jaar tijd kregen om elders een nieuwe plek te vinden. Dat stuitte op hevig protest.