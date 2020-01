Winkeldief bijt agent in knie bij arrestatie Sander Bral

14 januari 2020

Een warenhuis in de Frans Craeybeckxlaan in Deurne kreeg maandagmiddag een winkeldief over de vloer. De 53-jarige vrouw had voor meer dan 170 euro aan schoonheidsproducten gestolen toen ze betrapt werd door een medewerker. Bij aankomst van de politie probeerde de vrouw zich tegen haar arrestatie te verzetten. Toen de inspecteurs haar wilden handboeien, zag ze haar kans om naar één van de politiemensen te bijten. De inspecteur werd geraakt aan de knie. Uiteindelijk kon de vrouw overmeesterd worden en werd ze overgebracht naar de cel. De inspecteur liep geen blijvende verwondingen op.