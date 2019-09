Wim Saerensplein niet heraangelegd ondanks aankondiging werken op geel bord ADA

19 september 2019

14u34 4 Deurne Een geel bord aan het Wim Saerensplein in Deurne kondigt de heraanleg van het plein aan. Vreemd want dat plein is nog maar net heraangelegd. Nu blijkt het om een procedurekwestie te gaan: “De nieuwe wet verplicht een milieueffectenrapport en op deze manier kunnen we dat verkrijgen. Aan het plein zal niks veranderen.”

Buurtbewoners rond het Wim Saerensplein in Deurne kunnen gerust zijn: het plein wordt niet heraangelegd. Heel wat Deurnaars keken raar op toen ze het gele bord zagen met daarop de uitleg dat het plein heraangelegd zou worden. Dat terwijl het nog maar net volledig vernieuwd is.

Proces

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) is duidelijk: “Het plein blijft zoals het is.” De reden dat het bord er hangt, is omdat de wetgeving rond de heraanleg van grote straten en pleinen strenger is geworden. Nu moet er ook een milieueffectenrapport aangevraagd worden. Zo’n rapport bekijkt de impact van werken op milieu en omgeving. “Bij de heraanleg van het plein was zo’n rapport nog niet nodig. Nu wel. En omdat we nog steeds in proces liggen met Supermarkt Francken die de werken wil laten afkeuren, willen we op deze manier dat milieueffectenrapport toch verkrijgen om zo de procedure voor te zijn”, legt Sekeris uit.

Maar aan het plein zelf zal dus niet veranderen. “Behalve de fonteinen. Die zullen deze herfst opnieuw werken. Nadien gaan ze uit voor de winter maar vanaf de lente van volgend jaar zullen die naar behoren werken.”