Wijkteam politie blijft strijden tegen verkeersoverlast in Deurne Sander Bral

20 mei 2020

Het politiewijkteam Unolaan hield toezicht in burger op verschillende vormen van parkeeroverlast. Er werd anoniem gepatrouilleerd om de pakkans te verhogen. In totaal werden twaalf bestuurders beboet die parkeerden op het fietspad of een dubbele file creëerden.

Op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Jan Welterslaan werden zes wagens beboet toen ze versnelden om door het oranje licht te rijden. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het rondreed met vervallen nummerplaten uit Nederland en dus niet geldig ingeschreven of verzekerd was.