Wijk Kronenburg krijgt “groene sproet” met klimbomen en ontmoetingsplekken ADA

18 oktober 2019

13u16 0 Deurne Het college van schepenen en burgemeester keurde vrijdag het definitieve ontwerp goed voor de aanleg van “een groene sproet” in Deurne-Noord. Het moet een tegengewicht vormen voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk Kronenburg. Het plein wordt zo groen mogelijk ingericht met verschillende bomen.

Om de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord van meer groen te voorzien, kocht de stad enkele percelen voor de inrichting van een ‘groene sproet’. Dit is een groen plein dat ademruimte geeft aan een dichtbebouwd gebied. De groene sproet wordt ingericht met aandacht voor de historiek van de site en op maat van de buurt. Het idee is om ‘een bos in de stad’ in te richten. De groene sproet vormt zo een tegengewicht voor de bestaande betonnen en rubberen speelruimtes in de wijk en moet de leefbaarheid verhogen.

De groene sproet bevindt zich op het voormalige terrein van de houthandelaar, tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 in de buurt Kronenburg in Deurne-Noord. De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 2.000 vierkante meter. Dankzij deze groene ruimte krijgt de dichtbevolkte buurt waar veel kinderen en jongeren wonen meer ademruimte en neemt de druk op de aanwezige publieke ruimte af.

Klimmen in bomen

Het plein wordt zo groen mogelijk ingericht met verschillende bomen: karakterbomen om in te klimmen, bomen met eetbare vruchten en bomen die veel insecten en vlinders aantrekken. Met enkele natuurlijke spelaanleidingen in het publieke deel worden kinderen uit de buurt uitgenodigd om te spelen in een groene omgeving. Verder komen er langs het plein zitbanken, verlichting, fietsbeugels en vuilnisbakken. Achteraan wordt een deel van het plein semipubliek. Dit wil zeggen dat dit deel van het plein afgesloten wordt en toegankelijk zal zijn voor scholen en verengingen uit de buurt.

“Deurne kan dit plan alleen maar toejuichen”, zegt Tjerk Sekeris, districtsburgemeester van Deurne, “de buurt Kronenburg heeft vandaag amper ontmoetingsplaatsen voor de jeugd. De aanleg van de groene sproet kadert verder in de opwaardering van de wijk. Vanaf 2020 werkt De Vlaamse Waterweg aan de verbreding van het Albertkanaal en de aanleg van de Zuidelijke Kadeweg. Onmiddellijk nadien gaan wij de Tweemontstraat her aanleggen van gevel tot gevel, met een gescheiden rioleringsstelsel. Dan hoort de waterlast definitief tot het verleden en de straat wordt opnieuw een woonstraat.”

De definitieve aanleg van de sproet staat gepland voor na de zomer van 2020.