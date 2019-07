Werknemer krijgt ontslag en steekt baas neer Patrick Lefelon

01 juli 2019

15u27 2 Deurne Een 35-jarige Portugese werkgever Ricardo is zwaar gewond geraakt na een steekpartij in zijn appartement in Deurne. De dader is opgepakt. Het gaat om een Braziliaanse werknemer die net zijn ontslag had gekregen.

Vrijdagavond had een gezelschap dat werkzaam is in het Portugese milieu verzameld in een appartement in de Bikschotelaan in Deurne. Op een gegeven moment kreeg één van de arbeiders zijn ontslag aangeboden. De Braziliaan van 43 jaar pikte dit niet en trok een mes. In het bijzijn van verschillende collega’s stak hij zijn werkgever neer. De man werd dan overmeesterd door de aanwezigen.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De verdachte is aangehouden voor poging tot moord. Het slachtoffer is zwaar gewond maar niet in levensgevaar."

Het Portugese milieu levert goedkope werkkrachten in de bouw- en metaalsector in Antwerpen. Zij werken vaak voor firma’s van landgenoten die al lang in Antwerpen gevestigd zijn.