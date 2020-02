Wereldverteldag in het Rivierenhof Annelin Marien

28 februari 2020

14u59 0 Deurne Op 20 maart is het Wereldverteldag, en dat wordt ook in het Rivierenhof in Deurne gevierd. De vertellers van het Sprookjeshuis nemen iedereen mee op een vertelwandeling door het park.

Op Wereldverteldag, vrijdag 20 maart, gaan vertellers wereldwijd op stap om hun verhalen in de wereld rond te strooien. Ook in het Rivierenhof staan er vertellers klaar met de leukste verhalen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen met hun gezin om 19 uur naar het Sprookjeshuis in het Rivierenhof komen en samen met een verteller een ‘vertelwandeling’ door het park maken. Vooraf inschrijven is niet nodig. De wandeling eindigt rond 20:30 uur en is een gezinsvriendelijke activiteit voor volwassenen en kinderen.