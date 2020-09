Wekelijkse markt verhuist tijdelijk naar de Ten Eekhovenlei door wegenwerken ADA

28 september 2020

15u06 0 Deurne Door de heraanleg van de Lakborslei in Deurne zal de wekelijkse markt op donderdag verhuizen naar de Ten Eekhovelei. Op donderdag 1 oktober huldigt het districtsbestuur de nieuwe locatie van de markt feestelijk in.

Door de heraanleg van de Lakborslei in Deurne moet de wekelijkse markt tijdelijk ergens anders staan. De riolering en het wegdek van de Lakborslei zijn dringend aan vernieuwing toe. De straat wordt daarom in 2021 heraangelegd tot een groene boulevard met voldoende plaats voor elke weggebruiker. Doordat de Lakborslei in 2021 vernieuwd wordt, verhuist de wekelijkse markt op donderdag al vanaf 1 oktober naar de Ten Eekhovelei, tussen De Gilmanstraat en De Gryspeerstraat. Er geldt daardoor op donderdag van 5 tot 15 uur een parkeerverbod op de Ten Eekhovelei vanaf het kruispunt met Lakborslei tot en met De Gryspeerstraat.