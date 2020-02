Wegpiraat (24) haalt met hoge snelheid in over voetpad vlak bij school Sander Bral

05 februari 2020

17u13 0 Deurne Het wijkteam van de Unolaan en het verkeersondersteuningsteam controleerden dinsdag op foutief en gevaarlijk rijgedrag in Deurne-Noord. De nadruk lag op gsm-gebruik achter het stuur, rood licht-negatie en foutief parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

27 bestuurders werden gevat en beboet voor het negeren van een rood licht. 21 bestuurders gaven gas bij oranje en kregen ook een boete. Maar liefst 65 bestuurders reden met de gsm in de hand en werden voor dat gevaarlijk gedrag beboet. Tot slot werden ook nog eens 71 foutparkeerders op de bon gezwierd voor allerhande overtredingen. Op de 197 gecontroleerde mindervalidenplaatsen werden in totaal zeven inbreuken vastgesteld. Naast de verkeersboeten werden ook nog vier sluikstorters betrapt en beboet en twee eigenaars van loslopende honden getrakteerd op een gas-boete.

Eén bestuurder van een bestelwagen maakte het wel erg bont. Hij reed op de Frank Craeybeckxlaan op een moment dat heel wat jongeren uit naburige scholen van hun middagpauze genoten en het druk was op de straat en de fietspaden. De bestuurder haalde vier wachtende voertuigen langs rechts in via het fietspad. Dat deed hij aan hoge snelheid zonder rekening te houden met de jonge fietsers op de baan. De wagen respecteerde de zone 30 niet en vertraagde ook niet voor een zebrapad. Hij maakte ook geen gebruik van zijn pinkers terwijl hij aan hoge snelheid manoeuvres uitvoerde.

De camionette werd door het de politie in de Confortalei onderschept. De nummerplaat op het voertuig bleek geschrapt, de 24-jarige bestuurder kon enkel een voorlopig rijbewijs voorleggen, maar had desondanks een passagier bij. Zijn voertuig was ook niet ingeschreven of verzekerd. Het werd dan ook meteen in beslag genomen om nieuwe inbreuken te voorkomen. Noch de chauffeur noch de eigenaar toonde enig schuldbesef. De eigenaar was dan ook bekend voor eerdere verkeersinbreuken.