Water-link installeert digitale watermeters in Deurne AMK

13 juni 2020

10u49 0 Deurne Water-link installeert van juni tot september 2020 digitale watermeters in Deurne. Die moeten helpen om minder water te verbruiken, en zijn makkelijker in gebruik. Bewoners worden gecontacteerd om een afspraak te maken op een tijdstip wanneer het hen past.

De komende jaren krijgt iedereen binnen het leveringsgebied van Water-link een nieuwe digitale watermeter. Als je al een wateraansluiting had, is de vervanging kosteloos. Bij een nieuwe aansluiting zit de prijs van de digitale watermeter vervat in de totaalprijs. De facturatie verloopt bij een digitale watermeter identiek als bij een analoge watermeter.

‘Een digitale watermeter heeft heel wat voordelen”, klinkt het bij Water-link. “Er is geen gedoe meer met meterstanden: met de oude watermeter moest je jaarlijks de meterstand aan ons doorgeven om de factuur correct te kunnen opmaken. De gegevens van de meter komen voortaan vanzelf bij ons terecht. Daarbij kan je je waterverbruik heel nauwkeurig online opvolgen. Zo merk je vanzelf pieken en dalen op, en krijg je meer inzicht in je waterverbruik. Ten slotte waarschuwt een digitale watermeter via het webportaal voor een waterlek.”