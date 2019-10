Wandeling in Rivierenhof in teken van WO II AMK

15 oktober 2019

11u33 0 Deurne Op zondag 10 november kan je in het Rivierenhof een leerrijke wandeling maken over de Tweede Wereldoorlog in het park.

Het oorlogsverleden van het Rivierenhof is minder gekend dan dat van Deurne, er valt dus nog een heleboel te ontdekken tijdens de wandeling. De Duitse bezetter vestigde zich bijvoorbeeld in de kastelen Rivierenhof en Sterckshof, tegelijk bleef het park een dankbare schuilplaats voor verzetsstrijders. Vanaf 1943 was er in het Rivierenhof een herstelplaats voor Duitse vliegtuigen, na de Bevrijding kwamen de Engelsen en de V-bommen.

Deelnemen aan de wandeling kan op 10 november om 10 uur of om 14 uur aan het kasteel Rivierenhof, Parkweg in Deurne. De wandeling duurt ongeveer twee uur en is rolstoeltoegankelijk. Deelnemen is gratis, maar je moet vooraf reserveren. Inschrijven kan vanaf 21 oktober via www.provincieantwerpen.be.