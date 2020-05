Vuurwerkmaker Guy Hendrickx (75) overleden Annelin Marien

03 mei 2020

18u00 2 Deurne De bekende Antwerpse vuurwerkmeester Guy Hendrickx is overleden op 75-jarige leeftijd. Hij stierf vorige week, 23 april, in het AZ Sint-Augustinus aan hart- en orgaanfalen.

Guy was de jongste van de drie bekende ‘vuurwerkbroers’ uit Deurne, naast Eugeen en Jos. Enkel Jos (88) is nu nog in leven. Voor Cliff Hooge van het Antwerpse bedrijf HC Pyrotechnics was Guy een mentor. “Hij inspireerde me om mijn dromen na te jagen", aldus Hooge. “Guy was een groot man, en een van de vriendelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet. Zijn chemische kennis maakte het mogelijk om de hemel op te lichten in alle kleuren en duizenden mensen te entertainen. Onder zijn vleugels is HC Pyrotechnics gegroeid tot wat het vandaag is. Hij zal enorm gemist worden.”

Ook collega-vuurwerkmaker Guy Mertens reageert verslagen: “Deze zomer zaten we nog samen in de jury van het internationaal vuurwerkfestival te Knokke", klinkt het op zijn Facebookpagina. “Hebben wij tijdens de etentjes nog vele verhalen van toen opgehaald! En nu ben je ons plots ontvallen. Een van mijn vuurwerkmentors is niet meer. Je was een zeer grote meneer binnen de pyrowereld, maar ook heel mooi als mens. Trots dat ik u mocht kennen en erkentelijk voor de kansen die ik kreeg destijds. Voor altijd in mijn vuurwerkhart!”