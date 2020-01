Vrouw (81) verliest controle over stuur en rijdt tegen stilstaande tram Sander Bral

06 januari 2020

17u17 0 Deurne Een 81-jarige bestuurster van een auto is lichtgewond geraakt nadat ze de controle over haar wagen verloor en tegen een tram botste op de Florent Pauwelslei in Deurne. Tramlijn 8 van vervoersmaatschappij De Lijn ondervond daardoor tijdelijk hinder.

De 81-jarige dame wilde met haar wagen de parking van het filiaal van supermarktketen Carrefour oprijden ter hoogte van het AZ Monicaziekenhuis in Deurne. Ze verloor de controle over haar pedalen en reed door de slagboom van de parkingingang heen. Op de parking draaide ze haar wagen om maar kon de controle over haar stuur niet terugvinden. Ze reed door de struiken terug de straat op, stak die over en botste tegen een stilstaande tram op de trambedding.

De bestuurster raakte lichtgewond maar mocht na controle in het ziekenhuis terug naar huis. Het tramverkeer op lijn 8 ondervond hinder terwijl de hulpdiensten en politie hun werk deden. Intussen is het probleem terug van de baan.