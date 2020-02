Volksmuseum Turninum wordt VolXmuseum: “Het blijft een vol museum, met een X tussen” Annelin Marien

21 februari 2020

11u56 0 Deurne Er waait een nieuwe wind door Volksmuseum Turninum in Deurne. Met een nieuwe voorzitter, ex- districtsschepen Walter Verbruggen, komt er ook een vernieuwd tijdschrift, een nieuwe website en een volledig nieuwe inventaris van de collectie. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: VolXmuseum.

Het VolXmuseum in Deurne herbergt een grote collectie Deurnse erfgoedobjecten, van een werksmanswoning met woonkamer, een café, bakfietsen en een ambachtenzolder tot een unieke collectie archeologie en paleontologie uit de bodem van Deurne en omgeving. Heemkundige Ludo Peeters startte 45 jaar geleden met het Volksmuseum Turninum, nu volgt nieuwe voorzitter Walter Verbruggen hem op met een nieuwe naam voor het museum: VolXmuseum.

Nieuwe wind

“Met het ‘VolXmuseum’ waait er een nieuwe wind door het voormalige volksmuseum Turninum", aldus Verbruggen. “Er zijn nieuwe bestuursleden, vrijwilligers en gidsen. Er komt ook een vernieuwd tijdschrift, een nieuwe website en een volledig nieuwe inventaris van de collectie. Het is en blijft een ‘vol museum’ met een X daartussen. Die X staat voor onbekendheid, maar X is ook een maalteken en dit museum is een meerwaarde. X is ook een manier om op een kaart aan te duiden ‘Hier is ‘t!’ en X is een symbool van een kusje onderaan een bericht of een briefje.”

“Onze doelstelling is dat binnen een jaar alle Deurnenaars onze naam kennen en eens binnen springen. Het zou ook zinvol zijn dat alle kinderen die in Deurne naar school gaan, het museum leren kennen. Maar ook families en verenigingen zijn bij ons welkom om hun geschiedenis te komen vertellen of te ontdekken. Het VolXmuseum is een ontmoetingsplek voor groot en klein. Om te weten hoe ons verleden eruit zag, om te dromen waar we naartoe willen en te beseffen waar en wie we nu zijn.”

Het VolXmuseum (Koraalplaats 2) is open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.