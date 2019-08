Voetganger (82) zwaargewond na aanrijding door tram Sander Bral

22 augustus 2019

16u16 0 Deurne Een 82-jarige voetganger is aangereden door een tram aan de August Van de Wielelei in Deurne. Hij moest zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd worden waar hij wellicht een tijd zal moeten verblijven. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend al vroeg om 5.15 uur ter hoogte van de August Van de Wielelei. Een buurtbewoner ontfermde zich over het slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten. De man werd zwaargewond afgevoerd. Niemand op de tram raakte gewond maar de bestuurder verkeerde wel in shock, hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Mogelijk kunnen camerabeelden licht op de zaak werpen.