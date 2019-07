Voetbalclub Antwerp krijgt groen licht om tribune 4 te slopen BJS

10 juli 2019

20u13 2 Deurne Het Antwerpse schepencollege heeft de vergunning goedgekeurd voor de sloop van Tribune 4 in het Bosuilstadion. Dat betekent dat op korte termijn de afbraakwerken starten. Het is nu wachten op een finale bouwvergunning alvorens de werken van start kunnen gaan.

Wanneer de nieuwe tribune 4 afgewerkt zal zijn, zal de Great Old ook haar Europese wedstrijden in eigen huis kunnen spelen. Dat moet Antwerp dit seizoen nog doen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

“Door de bouw van de nieuwe tribune, zal het stadion beschikken over voldoende capaciteit om Europees voetbal te spelen vanaf seizoen 2020-2021”, zegt het clubbestuur van Antwerp. “Zo zal de tribune één grote sfeertribune worden, waarin nauw overleg zal gepleegd worden met de sfeergroepen en supportersclubs. De tribune zal ook het RAFC-trainingscentrum huisvesten voor de jeugd, beloften en A-kern spelers, zodat zij over uiterst moderne technologieën beschikken om zich maximaal te focussen op het voetbal. Hierin worden onder meer kleedkamers, doucheruimtes, ontspanningsruimtes en revalidatieruimtes voorzien.”

“In het verlengde van de Europese trends worden er ook hospitality-ruimtes ondergebracht”, gaat de club verder. “Verder zullen de kantoren van de club in dit gebouw ondergebracht worden, zodat alle entiteiten gecentraliseerd worden.”