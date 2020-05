Vluchtende bestuurder (18) wordt thuis opgewacht door politie



CVDP

03 mei 2020

14u35 2 Deurne Een vluchtende bestuurder (18) werd zaterdagnacht na een mislukte achtervolgingspoging alsnog door de politie gevat. Het snelleresponsteam kon hem onderscheppen nadat zijn adres aan de hand van zijn nummerplaat werd achterhaald.

Zaterdagnacht merkte een patrouille een voertuig op dat aan een opvallend hoge snelheid reed op de Turnhoutsebaan in Deurne. Bij het zien van de politie versnelde de wagen, waarop de agenten beslisten om over te gaan tot een controle. De bestuurder wilde dit echter niet laten gebeuren en probeerde via de parking van de Makro te ontsnappen. Uiteindelijk kon hij na een achtervolging aan hoge snelheid staande gehouden worden in de Frans Van Dijckstraat nadat de bestuurder zijn bocht verkeerd had ingeschat. De inspecteurs stapten uit en probeerden de bestuurder uit zijn voertuig te krijgen, maar hij bleef tegenwerken. Hij reed plots achteruit, waarbij de agenten moesten wegspringen om een aanrijding te vermijden. De bestuurder reed opnieuw weg en kon aanvankelijk niet meer gevat worden.

Aan de hand van de nummerplaat werd echter het adres van de verdachte achterhaald. Er werd anoniem toezicht uitgeoefend op zijn woning en later op de nacht kon de verdachte daar onderschept worden door het snelleresponsteam in samenwerking met PZ Voorkempen. De 18-jarige bleek geen onbekende voor de politie. De wagen van de man werd in beslag genomen.