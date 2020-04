Vliegende start van 2020 bij Luchthaven Deurne wordt gedwarsboomd door coronacrisis ADA

02 april 2020

11u18 0 Deurne Wat een schitterend eerste kwartaal moest worden voor de luchthaven van Antwerpen, is door de coronacrisis uiteindelijk heel gewoontjes geworden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de luchthaven donderdag meegeeft. In maart daalde het aantal passagiers met 43,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Met een uitstekende bezetting van de toestellen van Air Antwerp en TUI fly in januari en februari, namen de luchtvaartactiviteiten in Antwerpen begin 2020 een droomstart. Maar de coronacrisis gooit serieus wat roet in het eten. In maart besliste eerst Air Antwerp en toen TUI fly om hun operaties op te schorten.

Het gevolg is een daling van het aantal passagiers met 43,7 procent. In totale cijfers betekent dat een daling van 17.433 passagiers van maart 2019 naar 9.806 in maart van dit jaar. Ondanks die slechte maand sluit de luchthaven het kwartaal toch nog af met een lichte groei van 0,5 procent. Dat heeft veel te maken met de succesvolle operaties van het jonge Air Antwerp, dat zakenvluchten naar Londen aanbiedt.

Minimumbezetting

In maart, nog voor de maatschappijen de operaties opschortten, daalde het aantal businessvluchten wel al aanzienlijk. Vandaag is het verkeer op de luchthaven beperkt tot essentiële businessvluchten, repatriëringen, foto- en inspectievluchten en overheidsvluchten. Voor de personeelsleden geldt een minimumbezetting.

Het tweede kwartaal ziet de luchthaven somber in. Er wordt overlegd met de operatoren, de Vlaamse en de federale overheid om de perspectieven voor de zomerprogrammatie te bespreken. “Dat we nog enkele weken absolute quarantaine voor de boeg hebben, doet ons realiseren dat het virus hoe dan ook een zware tol eist”, zegt CEO Marcel Buelens. “COVID-19 verlamt de luchtvaartsector in zijn totaliteit, maar we moeten hoopvol zijn en durven stellen dat een groeiende sector als de luchtvaart ook deze crisis te boven zal komen.”