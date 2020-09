Vijvers Rivierenhof kampen met watertekort: “Duidelijk gevolg van de klimaatveranderingen” ADA

01 september 2020

18u24 0 Deurne De vijvers van het Rivierenhof kampen met een groot watertekort. Dat is volgens directeur Peter Verdyck te wijten aan de steeds warmer wordende zomers en de weinige hoeveelheid neerslag die daarmee gepaard gaat. Voorlopig is er nog geen gevaar voor de vissen en andere waterdieren maar volgens Verdyck is het ook niet onmogelijk dat het water nog verder zal zakken.

Wie de afgelopen dagen door het Rivierenhof wandelde, zal het ongetwijfeld ook gezien hebben. Behalve de grote vijver aan het kasteel kampen de andere allemaal met een groot tekort aan water. Voorlopig staan de vijvers nog niet volledig droog en kunnen vissen en waterdieren nog overleven maar droger moet het niet meer worden.

“De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met dit probleem”, vertelt directeur Peter Verdyck. “Een duidelijk gevolg van de klimaatverandering. De zomers worden steeds warmer en er valt steeds minder neerslag. Dat zorgt ervoor dat de vijvers in het domein steeds droger komen te staan omdat ook Het Schijn droog komt te staan.”

Geen pasklare oplossing

Een oplossing is niet meteen in de maak. “De vijvers zijn te groot om die vol te pompen met water. Het is wachten op een goede regenbui en liefst enkele dagen zodat het waterniveau zich kan herstellen. Naar de toekomst toe bekijken we andere oplossingen. Bijvoorbeeld door de vijvers op een bepaald punt dieper te maken zodat vissen daar kunnen schuilen.”

Het Rivierenhof werkt in de winter al met een systeem van schotbalken die het water in de grachten tegenhoudt zodat het niet afvloeit naar Het Schijn. “Zonder dat systeem zouden de vijvers in de zomer compleet droog staan. Noem het een soort buffersysteem in de slotgrachten.”