Vijf studio’s voor mensen met beperking op site Eksterlaar ADA

17 juni 2019

11u26 2 Deurne Oak Tree Project plant de bouw van vijf studio’s op de cohousingsite Eksterlaar. Dat is een coöperatieve die huisvesting voorziet voor mensen met een beperking maar die toch zelfstandig willen wonen.

De coöperatieve Oak Tree Projects plant de bouw van vijf studio’s binnen het cohousing project Eksterlaar voor mensen die nood hebben aan begeleid wonen. De organisatie richt zich op mensen die zelfstandig willen wonen maar toch een vorm van begeleiding nodig hebben. “Heel wat van onze bewoners zijn mensen met een vorm van autisme, een handicap of een niet-aangeboren hersenletsel. Het zijn mensen die geen nood hebben aan 24 uur op 24 uur begeleiding maar die nu en dan, op eigen initiatief, hulp nodig hebben”, vertelt Danaë Van den bossche van Oak Tree Projects.

De vijf studio’s zijn tussen de 37 en 40 vierkante meter groot. “Een bevindt zich op de gelijkvloers en is rolstoeltoegankelijk. De andere vier bevinden zich op de eerste en tweede verdieping en kunnen indien nodig rolstoeltoegankelijk gemaakt worden. We kozen er bewust voor om deze studio’s in te coöpereren in het cohousingproject Eksterlaar zodat er meer sociaal contact mogelijk is.”

Uniek aan het gegeven is dat Oak Tree Projects de studio’s bouwt maar verder geen zorgnoden oplegt. Iedere bewoner staat vrij zijn of haar zorgnoden zelf in te richten. “Wij faciliteren en staan bij waar nodig. Elke bewoner mag zijn kiezen welke zorgen hij of zij nodig heeft en waar nodig zullen wij helpen bij de organisatie. Ook zullen wij helpen bij het organiseren van de mantelzorg”, legt Van den bossche uit.

De vergunningen worden deze herfst aangevraagd en dan is het wachten tot 2021 op de oplevering. Tijdens een infosessie op 19 juni van 19 tot 21 uur geeft Oak Tree Projects uitleg over hun dienstverlening en de Oak Tree studio’s. Plaats van afspraak is De Hoeve, Mortselsesteenweg 29, Deurne. Stuur een mailtje naar info@oaktreeprojects.be met vermelding van de namen van alle deelnemers.