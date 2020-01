Vijf nieuwjaarsbaby's in AZ Monica: “Het was een vruchtbare nieuwjaarsdag!” Annelin Marien

01 januari 2020

17u02 0 Deurne 1 januari, de start van het nieuwe jaar, is voor een paar Antwerpse gezinnen ook de start van een heel nieuw hoofdstuk in hun gezinsleven. Maar liefst vijf baby's zagen vandaag in AZ Monica in Deurne het levenslicht, en mogen de mooie datum 1 januari 2020 hun geboortedag noemen. Het eerste kindje dat vandaag in AZ Monica geboren werd is Aynigar: zij kwam om 5:50 uur ter wereld. Ook het kleine meisje Hava werd vandaag geboren, om 9:20 uur.

Aynigar is een van de allereerste kindjes die in het nieuwe jaar 2020 het levenslicht zag. Ze werd vannacht geboren om 5:50, en is het kersverse dochtertje van Ayijiamali Aisikeer en Ushkun Dolkun, een koppel uit Deurne met Oost-Turkestaanse roots. Ze poseren trots met hun dochter en een traditioneel hoofddeksel uit de Oeigoerse cultuur. Ayijiamali en Ushkun wonen nu drie jaar in Deurne, daarvoor acht jaar in Nederland, en hebben al een zoontje, Kevser. Hij is nu dus het trotse broertje van Aynigar.

Vrienden naar huis gestuurd

“Onze dochter was uitgerekend voor 3 januari, ze komt dus twee daagjes te vroeg”, lacht papa Ushkun. “We hadden sowieso een rustige oudejaarsavond gepland, want we wisten dat de baby elk moment kon komen. Gisterenavond zaten we dus rustig thuis oudjaar te vieren met vrienden, toen Ayijiamali rond 17 uur weeën kreeg. Die vrienden hebben we naar huis moeten sturen! Tien minuten na middernacht zijn we in het ziekenhuis aangekomen, dus nieuwjaar hebben we in de auto ‘gevierd’.” Om tien voor 6 is Aynigar geboren, een gezond meisje, als een van de eerste kindjes van 2020.

Ook Fatoumata en Mamadi verwelkomden hun tweede kindje, een meisje, op nieuwjaarsdag. Hava werd om 9:20 uur geboren in AZ Monica, als zusje van Sanaba. Ook Fatoumata en Mamadi wonen in Deurne, en waren rustig thuis oudjaar aan het vieren toen Fatoumata weeën kreeg. “Wij zijn heel blij dat Hava geboren is op de eerste dag van het nieuwe jaar, een mooie dag!”, zegt papa Mamadi. “Ze was uitgerekend voor 30 of 31 december, maar op de valreep werd het toch 1 januari.” Oma Aminata woont in Parijs, en komt haar kersverse kleindochter in Deurne helemaal vanuit Frankrijk bezoeken.

Nog drie andere baby's werden vandaag, op 1 januari 2020, geboren in AZ Monica. “Dat is een heel vruchtbare nieuwjaarsdag!”, lacht een van de verpleegkundigen. “Vijf baby’s op een dag, dat is best veel, dat maken we niet elke dag mee. Normaal gezien blijft het daar wel bij vandaag, wij hebben onze handen in ieder geval vol met zoveel baby’tjes, maar je weet natuurlijk nooit of er vandaag toch nog vrouwen moeten binnenkomen om te bevallen.”