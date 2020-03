Vijf jaar cel geëist voor Macedonisch paar dat Flor (63) uitbuitte en op terras liet slapen ttr

02 maart 2020

14u49

Bron: belga 0 Deurne Het openbaar ministerie heeft vijf jaar cel en 20.000 euro boete gevorderd voor een Macedonisch paar uit Deurne dat de 63-jarige Flor V. meer dan tien jaar zou hebben uitgebuit en mensonterend zou hebben behandeld. Zo moest het slachtoffer bijvoorbeeld op het terras eten en slapen. Ook drie van hun kinderen staan mee terecht.

Een verontruste buur had op 17 augustus vorig jaar de wijkagent verwittigd, omdat een oudere man al verschillende maanden in erbarmelijke omstandigheden op het terras sliep van een appartement aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Het slachtoffer, dat door de buren ‘Florreke’ en ‘Jefke’ werd genoemd, moest ook buiten eten en zich buiten wassen.

De politie trok naar het appartement en kon Flor spreken. Hij zag er onverzorgd uit, droeg vuile en te grote kleren en had zich al een tijdje niet meer kunnen wassen. Uit verder onderzoek bleek dat de Macedonische familie bij wie hij woonde de kwetsbare toestand van de man misbruikt had om hem financieel te kunnen pluimen.

Het slachtoffer had Sebastijan I. (43) en Silva I. (41) in 2008 leren kennen toen hij als loketbediende bij Bpost werkte. "Ze nodigden hem thuis uit en mijn cliënt, die wat eenzaam was, voelde zich goed bij de familie. Al snel begonnen ze om geld te vragen. Om hen te helpen, gaf hij maandelijks 300 euro, maar daar namen ze geen genoegen mee", stelde Elien Van Braeckel, de advocate van Flor.

Schulden

De beklaagden, die slechts sporadisch werkten en doorgaans van een uitkering leefden, vroegen steeds meer geld en lieten het slachtoffer ook kredietkaarten aanvragen. In 2009 had hij door de familie al 20.000 euro schulden opgebouwd. Flor ging bij zijn broer en zus aankloppen voor geld, maar toen zij beseften dat alles naar de familie I. ging, verbraken ze het contact. Het slachtoffer raakte volledig geïsoleerd. Hij durfde ook niet tegen de beklaagden ingaan, uit vrees om helemaal alleen te eindigen.

Flor verkocht zijn appartement en zuiverde zijn schulden aan. Hij had dan nog 47.000 euro over, maar ook dat geld werd door de beklaagden van zijn rekening gehaald. Het slachtoffer zat volledig aan de grond. Op aansturen van de beklaagden stal hij bij Bpost zelfs geld uit de kassa, waarvoor hij een veroordeling opliep. "Toen er niets meer te rapen viel, verbraken ze het contact met mijn cliënt. Pas toen hij terug een job wist te bemachtigen, werden de banden weer aangehaald om opnieuw van hem te kunnen profiteren", zei meester Van Braeckel.

De beklaagden stelden Flor in 2017 voor om bij hen te komen wonen en zijn sociaal appartement te onderverhuren. "In het begin had hij een klein kamertje, maar toen er een kindje bijkwam, moest hij op het terras slapen. Als het regende, mocht hij in de gang slapen."

Diefstallen

Van het huurgeld zag het slachtoffer geen cent. Hij had geen enkele controle meer over zijn inkomen. Als er geen geld meer op zijn rekening stond, werd hij onder druk gezet om winkeldiefstallen te plegen. "Ik heb het er moeilijk mee dat het zo ver is kunnen komen. Ik begrijp niet dat ze mijn appartement verhuurden en ik als een hond op het terras moest slapen. Ik ken hen al elf jaar", zei Flor. Het slachtoffer eist nu 102.500 euro schadevergoeding. De vzw Payoke, die Flor had opgevangen, vraagt 2.500 euro.

De beklaagden worden vervolgd voor mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel voor Sebastijan I. en Silva I., een werkstraf van 300 uur voor Sukrija I. (20), 37 maanden cel voor Muzafer I. (23) en een werkstraf van 100 uur voor Manuel I. (21). Die laatste wordt enkel vervolgd voor het bedreigen van een buurvrouw die een interview over de zaak had gegeven.

Alle beklaagden ontkennen de tenlasteleggingen. "De feiten zijn misschien moreel verwerpelijk, maar daarom nog niet strafbaar. Hij heeft het geld en zijn bankkaart vrijwillig gegeven, nooit was er sprake van enige dwang of geweld", pleitte advocaat Ergün Top namens Sebastijan I.

Vonnis op 30 maart.