Vijf jaar cel geëist voor koppel dat ‘Florreke’ (63) uitbuitte en op terras liet slapen CVDP

02 maart 2020

18u26 32 Deurne Een koppel uit Deurne riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar omdat ze de 63-jarige Florent gedurende verschillende jaren uitgebuit en financieel gepluimd hebben. Het gezin gebruikte hem voor klusjes, liet hem geregeld slapen en eten op hun terras en vroeg om winkeldiefstallen te plegen.

In augustus 2019 kreeg de politie een melding dat Florent V. in onrustwekkende omstandigheden leefde bij het koppel Sebastijan I. (42) en Silva I. (42). Florent werd door de buren ‘Florreke’ of ‘Jefke’ genoemd. Bovenbuurvrouw Jeannine M. zag hem gedurende enkele maanden geregeld op het terras slapen. “We zagen hem dikwijls op zijn mat liggen op het terras met alleen een donsdeken over zich heen. Jefke zat vaak op de dorpel zijn boterhammen op te eten en waste en schoor zich er soms in een plastiek badje. Ik hoorde een keer dat hij pas een boterham van het koppel kreeg als hij de parking had geveegd.”

Zorgbehoevend

Het wijkondersteuningsteam stelde vast dat de familie Florent uitbuitte en misbruik maakte van zijn kwetsbare toestand. Volgens de politie zag hij er tenger gebouwd en zorgbehoevend uit. Hij droeg ook te grote kledij en had een onverzorgd voorkomen. Zijn enige persoonlijke spullen waren een tas en een plooibak met kledij in de kelder. Om daar aan te kunnen moest hij eerst een sleutel vragen aan het gezin.

Florent leerde de familie zo’n tien jaar geleden kennen tijdens zijn werk aan het loket van bpost. Op dat moment had hij nog een eigen appartement en een normale financiële situatie. Florent voelde zich op zijn gemak bij het koppel en hun contact werd intensiever. Hij ging geregeld bij hen op bezoek in hun appartement op de Turnhoutsebaan. Ze noemden hem ‘bompa’ en namen hen op in hun familie.

Schulden

“Het gezin had het financieel moeilijk. Om te helpen gaf mijn cliënt hen oorspronkelijk 300 euro per maand. Dat deed hij toen vrijwillig, maar nadien vroeg het koppel steeds meer”, zegt de advocate van Florent V.. “Ze vroegen zijn kredietkaarten en bankkaarten samen met de codes ervan en haalden er geld mee af. Hierdoor geraakte mijn cliënt na een tijd in de schulden. Door de hele situatie verloor hij ook het contact met zijn familie.”

In 2017 vroeg het gezin Florent om zijn appartement onder te verhuren. Ondertussen mocht hij bij hen verblijven en zouden zich over hem ontfermen. In realiteit sliep Florent bij goed weer op het terras en bij regenweer in een smalle gang op een afgeleefde matras. Het gezin nam zijn huissleutels af en ontving zelf het geld van de verhuur van zijn appartement. Silva I. gaf hem ook de opdracht om vaatwastabletten of haarkleurmiddel te stelen. Hiervoor liep hij twee keer tegen de lamp.

Als een hond op het terras

Het gezin maakte misbruik van de zwakke psychische toestand van Florent. “Ze deden alsof ze hem hielpen en opnamen in de familie, maar eigenlijk misbruikten ze hem. Niemand behandelt zijn bompa zo”, zegt de advocate van Florent V.. “Ik heb het er moeilijk mee dat het zo ver is kunnen komen. Ik begrijp niet dat ze mijn appartement verhuurden en ik als een hond op het terras moest slapen. Ik ken hen al elf jaar”, zei Florent.

De beklaagden worden vervolgd voor mensenhandel, mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel en 20.000 euro boete gevorderd voor het koppel Sebastijan I. (42) en Silva I. (42). Tegen hun drie kinderen werd een werkstraf van 100 uur, een werkstraf van 300 uur en een gevangenisstraf van 37 maanden gevorderd.

Vrijspraak

De beklaagden ontkennen de tenlasteleggingen. “Mijn cliënt zou misbruik gemaakt hebben van iemand die niet in staat is om beslissingen te maken, maar hoe kon hij dan wel in staat zijn om zijn werk uit te voeren?”, zegt de advocaat van Sebastijan I.. “Als Florent er werkelijk zo verwaarloosd uitzag, zouden zijn collega’s dat gemerkt hebben.” Volgens hem sliep Florent alleen buiten tijdens een hittegolf en gaf hij steeds vrijwillig geld aan de familie. Omdat er nooit sprake van dwang was, eist hij een vrijspraak over de hele lijn voor Sebastijan I.

De zaak gaat in beraad en de rechter doet een uitspraak op 30 maart.