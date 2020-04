Viertal dat met 700 kilo cocaïne werd betrapt, langer in de cel

BJS

03 april 2020

15u00 0 Deurne De vier verdachten die begin deze week werden gearresteerd toen ze in een loods in de Tweemontstraat in Deurne een lading cocaïne uit een container met bananen probeerden te halen, blijven een maand langer aangehouden. Dat heeft de raadkamer vrijdag beslist, zo bevestigt advocaat Xavier Potvin, die een van de verdachten bijstaat.

De verdachten zijn drie Albanezen van 30 en 31 jaar en een Nederlandse truckchauffeur van 63. De politie was getipt over het transport met bananen en had een observatie georganiseerd. De Nederlandse trucker werd gevolgd toen hij vanuit de haven met zijn lading naar een loods in de Tweemontstraat reed. Daar deed de politie een inval en stootte zo op de lading van 700 kilogram cocaïne.