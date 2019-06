Vier gewonden bij schietpartij op straat in Antwerpen Patrick Lefelon

27 juni 2019

17u59 0 Deurne Bij een schietpartij in de Arenawijk in Deurne (Antwerpen) zijn vanmiddag vier gewonden gevallen. De politie kreeg rond 16.30 uur verschillende oproepen dat er geschoten werd in de Dordrechtlaan, achter de Arenahal. Het incident speelt zich af binnen de Afrikaanse gemeenschap.

Buurtbewoners hoorden in de namiddag plots verschillende schoten achter de Arenahal. Vlak daarna reed een auto aan hoge snelheid weg. De eerste politiepatrouilles vonden in de Dordrechtlaan kogelhulzen. Ondertussen kwamen vier gewonden in verschillende ziekenhuizen aan.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Enkele slachtoffers vertonen schotwonden maar zijn niet levensgevaarlijk gewond. Een van de slachtoffers heeft een klap op zijn hoofd gekregen. Wij hebben voorlopig het raden naar de aanleiding van het schietincident.”

De politie kamt de omgeving uit op zoek naar sporen. In de bosjes aan de Dordrechtlaan is een pistool aangetroffen. Er is ook een veiligheidszone ingesteld rond de vindplaats van de kogelhulzen.

Meer over Dordrechtlaan

Arenahal