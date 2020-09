VIDEO. Royal Antwerp FC deelt prachtige time laps van bouw nieuwe tribune 4 ADA

05 september 2020

11u19 1 Deurne De nieuwe tribune vier van het Bosuilstadion krijgt stilaan vorm. De grote ruwbouw werken zijn stilaan afgerond en dus kan er stilaan gewerkt worden aan de afwerking. Om de supporters al te doen watertanden naar het nieuwe pareltje deelt de club een prachtige time laps van de bouwwerken.

Royal Antwerp FC heeft een prachtige timelaps gedeeld van de werken aan de nieuwe tribune 4 van het Bosuilstadion. De ruwbouw werken van de nieuwe tribune zijn grotendeels klaar. De muren worden bezet, de ramen geplaatst, de vloeren gelegd en niet onbelangrijk, ook de togen krijgen stilaan vorm. Door de coronacrisis hebben de bouwwerken wel wat vertraging opgelopen maar toch hoopt de club tegen oktober de nieuwe tribune in gebruik te kunnen nemen tijdens de Europese wedstrijden.

Wat meteen opvalt in de video is het gigantische LCD-scherm van 140 vierkante meter groot. Enkel het grote vierkant in het midden is een scherm, het overige zijn zwarte panelen. Onder dat gigantische scherm zullen ongeveer 7.500 supporters kunnen plaatsnemen, zowel zittend, als staand.