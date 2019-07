VIDEO. Eerste deel van Rozentuin in Rivierenhof bijna helemaal ‘ontsmet’ BJS

04 juli 2019

16u03 1 Deurne De renovatie van de bekende Rozentuin in het Rivierenhof in Deurne is een nieuwe fase ingegaan: de bodem wordt opnieuw opgebroken om opnieuw zuurstof toe te laten.

Door jarenlang op dezelfde plaats rozen te laten groeien, is de bodembiologie van de Rozentuin in het Rivierenhof uit evenwicht geraakt. De tuin kampte met een plaag van bodemaaltjes, kleine wormachtige diertjes die de rozen aantasten. Om het euvel te verhelpen, begon de provincie Antwerpen in het voorjaar met werken om de bodem op een biologische manier (met goedaardige schimmels en bacteriën) te ‘ontsmetten’.

In maart 2019 is men in de westelijke helft van de tuin begonnen met het rooien van de rozelaars, uitbreken van de verhardingen, grondwerken aan de pergola en het klaarmaken van het terrein. En de tweede fase – het toedienen van water en organisch voedsel aan de bodem én het afdekken van het terrein met een plastic folie en een doek – is inmiddels ook achter de rug.

Deze week zijn werkmannen gestart met het verwijderen van de bedekking van het terrein en het openbreken van de bodem om opnieuw zuurstof toe te laten. Pas daarna kan men in de Rozentuin opnieuw rozenperken en wandelwegen aanleggen. Na het inzaaien van het nieuwe gazon, wordt het westelijk deel van de tuin dan weer toegankelijk voor het publiek.

In 2020 wordt dan het tweede deel, de oostelijke kant van de tuin, op dezelfde manier in vier fases aangepakt. De Rozentuin is - in het beste geval - pas in 2021 weer in zijn volle glorie te bewonderen zijn.