Vernieuwde Aldi opent woensdag de deuren ADA

09 december 2019

14u56 0 Deurne Begin augustus gingen de werken aan de Aldi aan de Luchthavenlei 7 van start. Die werken zijn nu klaar en dus kan de winkel de deuren openen. Vanaf woensdagochtend 8.30 uur kunnen de klanten er terecht in een gloednieuwe winkel.

De nieuwe winkel is met 1.200 vierkante meter verkoopruimte een stuk groter dan de oude winkel. Om de renovatie- en uitbreidingswerken mogelijk te maken, nam Aldi de achterliggende ruimte in. Hierdoor kon niet alleen de winkeloppervlakte toenemen maar werd eveneens de oriëntering van de winkel gewijzigd. Zo heeft de nieuwe winkel een hele voorgevel uit glas met veel meer lichtinval voor de klanten. Er werd ook rekening gehouden met het duurzame aspect. Zo bestaat de volledige verlichting uit ledverlichting, is er een warmte- en regenwaterrecuperatiesysteem aanwezig en werd de fietsenstalling volledig vernieuwd.

Met deze nieuwe winkel wil Aldi in de eerste plaats het winkelcomfort en het winkelplezier van de klanten verhogen. De extra ruimte uit zich bijvoorbeeld in bredere wandelgangen, kleurrijke pancartes zorgen daarnaast voor een goed overzicht en de warme houten accenten.

“Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit?”, zegt Frank Vissers, Managing Director van de regionale hoofdzetel in Turnhout. “Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.”