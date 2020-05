Vermoedelijke cannabisdealer voor onderzoeksrechter Sander Bral

12 mei 2020

Een man van 22 jaar zal bij de onderzoeksrechter geleid worden nadat het wijkondersteuningsteam Oost van de lokale politie hem arresteerde naar aanleiding van drugsfeiten. Het team had maandagochtend gezien hoe iemand bij hem thuis in de Van Dornestraat in Deurne drugs afhaalde. Er volgde een huiszoeking bij de vermoedelijke dealer. Daarbij vond de politie cannabis, verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal, een klantenlijst en twee mobiele telefoons. Die spullen werden in beslag genomen. De klant kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking.