Verkoper van valse merkkledij nog maar net uit gevangenis en al opnieuw betrapt Sander Bral

20 april 2020

Een patrouille van het drugsondersteuningsteam van de lokale politie merkte vrijdagavond een voertuig op dat al zwalpend over de weg leek te rijden. Het voertuig werd in observatie genomen en de inspecteurs konden vaststellen hoe de bestuurder een kort bezoek bracht aan een garagecomplex. De bestuurder en zijn voertuig werden daarop gecontroleerd.

In de wagen werden enkele t-shirts aangetroffen van vervalste luxemerken. De verdachte bleek gekend voor dit soort feiten. Meer nog, exact één jaar geleden werd hij voor dezelfde feiten gearresteerd. Hij had sinds januari de gevangenis verlaten en de voorwaarden van zijn vrijlating waren een dag voor zijn arrestatie afgelopen. Tijdens het onderzoek werden meer dan 110 stukken vervalste merkkledij aangetroffen, deze werden allemaal in beslag genomen, samen met het voertuig van de verdachte. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.