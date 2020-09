Verdacht ‘poederpakketje’ in postkantoor in Deurne Jasper van der Schoot

29 september 2020

09u46 0 Deurne In het Antwerpse district Deurne is dinsdagochtend een brief met een verdacht poeder erin aangetroffen in een kantoor van bpost aan de Gallifortlei. Dat zegt de lokale politie. De quarantaineprocedure is opgestart en de brandweer en civiele bescherming zijn ter plaatse.

Persvoerder van de politie Wouter Bruyns bevestigt dat de politie melding heeft gekregen van een verdacht ‘poederpakketje’ dat vanmorgen geleverd is aan het bpost-kantoor aan de Galifortlei in Deurne. “We starten in zo’n geval altijd een standaardprocedure op”, legt hij uit. “De brandweer is ter plaatse gekomen, evenals de civiele bescherming. Die zullen het pakketje meenemen voor onderzoek en bepalen of het om een gevaarlijke substantie gaat.”

Slechts één persoon, waarschijnlijk een medewerker van het postkantoor, is in aanraking geweest met het pakketje en is in quarantaine geplaatst voor ontsmetting, tot duidelijk is wat er precies in de brief zat. Het postkantoor hoeft volgens de politie voorlopig niet volledig te worden ontruimd.

Later meer.