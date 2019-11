Veiligheidscoördinator RAFC breekt knieschijf nadat supporters businessruimte willen binnendringen ADA

19 november 2019

18u57 2 Deurne Antwerpfans uit tribune 2 en 3 zullen de rest van het seizoen geen toegang meer krijgen tot de hoofdtribune. Na de match tegen Brugge probeerden Antwerpsupporters niveau 2 binnen te raken. Daarbij werd de veiligheidscoördinator van de trappen gegooid. De man brak zijn knieschijf en is werkonbekwaam.

Via een officieel bericht op hun website laat The Great Old weten dat de hoofdtribune (tribune 1) vanaf nu niet meer toegankelijk zal zijn voor Antwerpsupporters van tribune 2 en 3. Na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge van 10 november deden er zich volgens de club “onregelmatigheden voor die RAFC als club niet kan aanvaarden”, staat er te lezen op de website.

Een Antwerpsupporter van tribune 2 vertelt: “Sinds enkele seizoenen wordt de tribune 1 opengesteld voor ons zodat we daar iets kunnen drinken en kunnen nakaarten over de match. Maar elke keer is het er miserie omdat een aantal altijd proberen niveau 2 binnen te dringen. Maar dat is de businessruimte en dus niet toegankelijk”, zegt de man. “Maar na de match tegen Club Brugge is het compleet uit de hand gelopen. Opnieuw probeerde een groepje niveau 2 binnen te dringen. Er werd wat geroepen en dat escaleerde tot duwen en trekken. De veiligheidscoördinator werd van de trappen gegooid en daarbij brak de man zijn knieschijf. Hij is werkonbekwaam.”

De club haalde de politie erbij en die stelden een proces verbaal op. Door het incident ziet de club zich genoodzaakt supporters van Tribune 2 en 3 geen toegang meer te verlenen tot Tribune 1 na de wedstrijd. Dit zal gelden voor de overige wedstrijden van het seizoen 2019-20. “Het gedrag van enkelingen heeft opnieuw een negatieve impact op alle supporters die onze clubkleuren wel op de juiste manier uitdragen”, stelt de club. Ook zal er voor de wedstrijd tegen AA Gent geen DJ-set op het eerste en tweede voorzien worden in aanloop naar en na de wedstrijd.