VB-secretariaat op Turnhoutsebaan in Deurne sluit na 15 jaar de deuren: “We sturen onze mensen liever de straat op” BJS

28 januari 2020

12u03 0 Deurne Een vertrouwd gezicht verdwijnt uit het Deurnese straatbeeld. Na 15 jaar stopt de lokale afdeling van het Vlaams Belang met het uitbaten van het partijsecretariaat op de Turnhoutsebaan. “Door te stoppen kunnen we onze mensen en middelen beter en efficiënter inzetten.”

Al vijftien jaar lang zijn de leden van het Vlaams Belang in Deurne bijzonder fier op hun stek aan de Turnhoutsebaan. Het is immers het enige VB-partijsecretariaat in het Antwerpse dat door een lokale afdeling wordt gerund. Toch is onlangs beslist om met de uitbating te stoppen. De eigenaar heeft het pand te koop gezet.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, licht Jan Van Wesembeeck, voorzitter van Vlaams Belang Deurne, de beslissing om te stoppen toe. “Maar eigenlijk behoort het openhouden van een lokaal secretariaat tot een propagandacultuur die niet meer van deze tijd is. Het secretariaat is momenteel vier dagen per week door drie mensen bemand. Door te stoppen kunnen we onze mensen en middelen beter en efficiënter inzetten. Wij moeten zelf terug de wijken intrekken, naar de burgers gaan en niet wachten tot de burgers tot ons komen. Alleen zo kan Vlaams Belang in Deurne nog sterker staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

Vlaams Belang Deurne organiseert op zaterdag 15 februari van 13 tot 16u nog een afscheidsdrink. Daarna sluiten de deuren van het partijsecretariaat voorgoed.