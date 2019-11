Van protest geen sprake meer: honderden klanten bestormen nieuwe Albert Heijn in Deurne David Acke

27 november 2019

13u37 1 Deurne Van een overrompeling gesproken. De nieuwe Albert Heijn supermarkt opende woensdagochtend de deuren in Deurne. Wie hoopte rustig de nieuwe winkel te kunnen ontdekken, was er aan voor de moeite. Honderden mensen stonden te wachten tot het lintje werd doorgeknipt en de deuren open gingen. Het protest tegen de komst lijkt dus volledig te zijn weggeëbd.

Toen bekend raakte dat Albert Heijn de grootste winkel van Vlaanderen wilde bouwen in Deurne, aan halte Silsburg, regende het protest van de buurt. Zij vreesden nog meer verkeersdrukte in de nu al erg drukke buurt. Woensdagochtend om 11 uur gingen de deuren van de supermarkt toch open en van protest geen sprake, integendeel. Honderden bezoekers wilden er als eerste bij zijn. Bij de ingang werd er duchtig gegraaid naar komkommers, appelen en peren en andere voedingswaren. Alsof de winkel slechts een uur open zou blijven.

We willen de grootste omzet draaien van alle winkels van Albert Heijn in Vlaanderen. We rekenen op 14.000 klanten per week. 65 medewerkers zullen die klanten dagelijks helpen Franchisenemers Jan en Wim Peeters

Franchisenemers Jan en Wim Peeters (het zijn neven) bekeken alles vanop een afstand en zagen dat het goed was. “Het is fantastisch. Dit hadden we niet verwacht”, zegt Wim terwijl de massa de winkel instroomt. De ondergrondse parking zat ondertussen stampvol. “We gaan onze genodigden vriendelijk vragen te vertrekken zodat klanten hun wagen er kunnen zetten.”

170 fietsstallingen

In die parking is plaats voor 150 wagens en daarnaast is er een fietsenstalling voor 170 fietsen. “Een heel bewuste keuze om meer fietsenstallingen te voorzien dan plaatsen voor wagens”, vertelt Jan. “Op die manier willen we onze klanten aanmoedigen om met de fiets te komen. Toch kan je niet vermijden dat mensen de wagen zullen pakken en dat het hier drukker zal worden, maar we zijn er ook van overtuigd dat dat wel zal meevallen.” Jan Peeters haalt als bijkomende factor aan dat de winkel zich in druk bewoond gebied bevindt. “Heel veel klanten zullen gewoon te voet komen of met de tram.”

De nieuwe Albert Heijn is 1.971 vierkante meter groot en daarmee één van de grootste van Vlaanderen. Maar de ambitie bij de neven is groot. “We willen de grootste omzet draaien van alle winkels van Albert Heijn in Vlaanderen. We rekenen op 14.000 klanten per week. 65 medewerkers zullen die klanten dagelijks helpen.”

“Overzichtelijk”

Monique (63) was één van de eerste klanten. Nooit eerder was ze een Albert Heijn binnengestapt. “Ik was eigenlijk gewoon eens curieus”, lacht ze. De eerste indruk is positief. “Het is netjes en vooral heel overzichtelijk. Er is ook een ruim aanbod”, zegt ze. Monique woont op tien minuten van de winkel en denkt dat de verkeersdrukte wel zal meevallen. “Ik denk vooral aan de bejaarde mensen die hier wonen. Voor hen is zo een winkel vlakbij heel gemakkelijk. En de winkel is op zondagvoormiddag open. Daar ben ik heel blij om.”

Hugo (62) en Monique (59) uit Wommelgem passeerden de winkel en besloten binnen te springen. “Ik vind de winkels van Albert Heijn heel aangenaam. Ze zijn overzichtelijk en de producten zijn vers. Maar als we hadden geweten dat er zoveel volk was, dan hadden we onze boodschappen wel eventjes uitgesteld tot morgen”, lacht Hugo.