Vader en dochter verwezenlijken droom en openen eigen slagerij in Deurne ADA

20 juni 2020

10u41 2 Deurne Het was de droom van vader André Jagodka om ooit zijn eigen slagerij te openen, een droom die dochter Alicia maar al te graag mee wilde verwezenlijken. Vader en dochter openden onlangs hun slagerij Gys, verwijzend naar de Gysbrecht Van Deurnelaan 37, waar hun nieuwe zaak gevestigd is. Daarmee heeft de buurt eindelijk opnieuw een echte slager.

Het enthousiasme druipt er af bij de familie Jagodka in hun nieuwe slagerij Gys in Deurne. Vrijdag opende Gys voor het eerst de deuren en dat was een voltreffer. “Het is al enorm druk geweest vandaag”, lacht Alicia. “De mensen zijn nieuwsgierig maar vooral blij dat ze opnieuw in een echte slagerij terecht kunnen.”

Samen met vader André staat Alicia achter de toonbank om te helpen bij de opstart. Later zal zij zich vooral met de administratie bezighouden en bijspringen wanneer nodig. André werkte jarenlang in een slachthuis maar zijn droom was toch om ooit een eigen slagerij uit de grond te stampen. “Het was dan ook pa zijn idee om hier een zaak te beginnen en ik ben hem gevolgd. Het is onze eerste zaak als zelfstandigen dus het is voor ons allemaal nog wat nieuw maar we hebben hier enorm veel zin in”, vertelt Alicia.

Voorlopig vind je er enkel varkensvlees en kip maar al snel zal je er ook terecht kunnen voor rund en kalf. “Het dier moet nog geslacht worden”, lacht Alicia.

Slagerij Gys is open van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15 uur en van 16 tot 18 uur. Zaterdag van 8 tot 15 uur en zondag van 8 tot 12 uur.