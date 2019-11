Vacatures Nederlandse supermarkt Jumbo verraden komst naar Deurne, maar districtsbestuur weet van niets ADA

15u49 3 Deurne Tal van vacatures op de website van de Nederlandse supermarktketen Jumbo verraden de komst van de winkel naar Deurne. Bij Jumbo zelf wilden ze er nog niets over kwijt en het districtsbestuur van Deurne is ook nog niet op de hoogte. “Ik zou niet weten waar die winkel zou moeten komen”, stelt Tjerk Sekeris zich de vraag.

Het ziet er naar uit dat het Nederlandse familiebedrijf Jumbo volgend jaar naar Deurne komt. Op zijn website staan tal van vacatures voor een nieuwe vestiging in Deurne. Zo zoeken ze winkelmedewerkers, een Teamlead Kasse, Teamlead Vers en een Trainee Storemanager. Vanaf januari of februari volgend jaar zal de keten op zoek gaan naar de nieuwe medewerkers. Bij Jumbo wilden ze niet reageren op het nieuws. “Er zal op het gepaste moment gecommuniceerd worden. Wanneer dat is, kan ik nog niet zeggen”, vertelt de persverantwoordelijke.

Het districtsbestuur van Deurne viel uit de lucht als we het nieuws voorlegden. Freddy Lorent, schepen voor Publieke Ruimte, wist nog van niets. “Dat is het allereerste wat ik hierover hoor. Het zou kunnen dat het nieuws nog niet tot bij mij is geraakt.” Districtsburgemeester Tjerk Sekeris had de vacatures wel al opgemerkt maar verder weet hij ook niets over de komst van Jumbo. “Ik werd er vandaag op gewezen via Facebook. Ik ben verrast want heb nog niets gehoord van Jumbo. Ook weet ik niet meteen waar die winkel zou komen. Misschien op de Lakborslei op de oude site van de Carrefour? Maar dan zouden die werken toch al begonnen zijn?”