Vaarwel tribune 2, welkom tribune 4: leuke wist-je-datjes over het nieuwe paradepaardje van de Bosuil ADA

11 februari 2020

18u24 0 Deurne Tribune 2 sluit, tribune 4 doet binnenkort de deuren open. Die nieuwe tribune zal niet alleen de thuishaven worden voor zo een 7.500 Antwerp-supporters, maar ook verschillende faciliteiten herbergen voor de jeugd en het eerste elftal. We stellen de tribune graag aan jou voor.

De druk is hoog. Tribune 4 moet volgend seizoen tribune 2 opvolgen. Dé tribune als het aankomt op sfeer. Om die sfeer ook in tribune vier te garanderen heeft de club er alles aan gedaan om die sfeer als vanouds ook achter het doel te creëeren. Zo is er een ingenieus katrolsysteem dat het mogelijk maakt grote tifo’s en spandoeken te ontrollen. Verder zullen de supporters erg dicht bij het speelveld zitten. Hongerigen en dorstigen kunnen terecht bij de food- en drinksstands die op elk verdiep te vinden zullen zijn. Tribune vier zal 3.800 staanplaatsen en 3.700 zitplaatsen tellen.

Daarnaast zullen in de catacomben van de nieuwe tribune heel wat faciliteiten te vinden zijn voor de eerste ploeg en de jeugd. Zo zal de jeugd er een jeugdrestaurant vinden en 15 kleedkamers. In 2 auditoria kunnen technische besprekingen plaatsvinden en wie nood heeft aan ontspanning kan terecht in een sauna en hammam. Verder is er nog een fitnessruimte, een revalidatiecentrum en een indoor looppiste.